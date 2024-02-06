Собственники аварийных квартир получат право на внеочередное социальное жилье

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Государственная Дума приняла законопроект, уравнивающий в правах арендаторов и собственников квартир в аварийном жилье. Теперь обе категории жильцов имеют право на внеочередное предоставление социального жилья до расселения аварийного дома, об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат парламента от Краснодарского края Иван Демченко.

Россия вышла на финишную прямую в решении проблемы с непригодными для жизни и устаревшими квадратными метрами благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", созданному по решению президента Владимира Владимировича Путина. Ряд российских регионов уже полностью решили проблему с аварийным жильем, но во многих она пока еще остается. В том числе и в Краснодарском крае.

С 2019 года на Кубани действует программа переселения жильцов из непригодного для проживания и обветшалого жилья. За это время в новые квартиры переехали более 3,6 тысяч человек. Например, в 2022 году расселено более 700 человек, а в прошлом свыше 840. В этом году, сообщает администрация региона, новоселами станут 987 жителей 384 аварийных квартир.

Но пока такая проблема остается эти люди были вынуждены оставаться жить в аварийных домах или за свой счет снимать другие квартиры. Те, кто проживал в аварийных квартирах по договорам социального найма, имели право на внеочередное предоставление новых социальных квартир, у собственников такое право отсутствовало.

Сейчас обе категории жильцов уравнены в правах.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправка позволит уравнять количество проживающих людей в аварийном жилье по договору соцнайма и собственников квартир. Она станет важной для десятков тысяч оказавшихся в непростой жизненной ситуации семей значимой мерой социальной поддержки", - отметил в своем телеграм-канале депутат Иван Демченко.

Политик особо отметил, что даже в условиях международного давления и санкций Россия остается социально ориентированным государством.

"Несмотря на стоящие перед нашей страной вызовы и международное давление Россия остается социально ориентированным государством. Руководство которого принимает беспрецедентные меры для ускорения расселения из аварийного жилья и поддержки тех, кто еще вынужден проживать в нем. Уверен, что в рамках комплексного развития территорий уже в ближайшие годы этот проблемный вопрос будет окончательно решен", - подытожил депутат Государственной Думы Иван Демченко.