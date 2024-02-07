Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий региональным властям без согласования с министерством сельского хозяйства РФ менять категорию сельскохозяйственных земель

Об этой проблеме не раз говорили и федеральные, и региональные власти.

В целом по стране за последние десятилетия площадь сельскохозяйственных земель уменьшилась в 1,6 раза – вместо того, чтобы давать добрый урожай натуральных качественных зерновых, овощей и фруктов, тысячи гектаров остаются необработанными, расположенные вблизи городов – застраиваются высотками.

Чтобы остановить этот процесс на Кубани, Губернатор Вениамин Иванович Кондратьев потребовал ввести запрет на перевод полей, в том числе виноградников, под строительство жилья.

Краевой закон о запрете перевода земель сельхозназначения под жилую застройку принят на Кубани еще в 2021 году.

Похожее ограничение давно было востребовано и на федеральном уровне. Если почти 380 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель России будут обрабатываться с умом, давать щедрый урожай, то мы обеспечим полную продовольственную безопасность не только себе, но и сможем кормить половину мира. И никакие санкции, ограничения или скачки цен на яйца, борщевой набор, гречку россиянам тогда будут не страшны.