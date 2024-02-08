Депутат Иван Демченко рассказал избирателям как будет строиться тоннель в Славянске-на-Кубани

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Благодаря взаимодействию исполнительной власти и депутатов всех уровней решен один из проблемных вопросов жителей Славянска-на-Кубани – до конца 2025 года здесь появится тоннель под железнодорожными путями на улицах Садовой и Зеленского.

Работы уже начаты, сообщил в телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

"На каждой встрече с избирателями Славянска-на-Кубани мне задавали вопрос о строительстве здесь тоннеля под железнодорожными путями. Проблема многолетняя и требовавшая не только значительного финансирования, но и согласования технических вопросов с РЖД", - отметил парламентарий.

В настоящий момент и технические вопросы, и поступление финансирования решено – после обращения к Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву оно выделено по государственной краевой программе.

Депутат Иван Демченко рассказал, что во время работ вместо первого пути установят временный мост, по которому будут ездить поезда, а под ним вестись строительство тоннеля. Для этого подрядчик согласовывает с РЖД технические "окна тишины" – промежутки времени, в которые движение будет приостанавливаться.

По окончанию строительства тоннеля построят две полосы подъездных путей и тротуар для пешеходов.