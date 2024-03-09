Депутат Госдумы Иван Демченко поддержал законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов погибших участников СВО

/Общество/

Рабочая группа по СВО внесла в Государственную Думу законопроект по расширению перечня льготных категорий граждан, имеющих право на двойную пенсию. После принятия парламентом его получат дети-инвалиды и инвалиды с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Об этом на встрече с избирателями сообщил представляющий в Госдуме Краснодарский край депутат Иван Демченко.

В настоящий момент российское законодательство предусматривает право на двойную пенсию только для отдельных категорий – ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, космонавтов, родителей и вдов погибших военнослужащих. Если ребенок погибшего участника СВО имеет инвалидность, ему начисляется только одна пенсия.

В соответствии с законопроектом, инициированном секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком и уже поддержанном Правительством России, дети с инвалидностью погибших участников СВО смогут получать две пенсии – и по инвалидности, и по потери кормильца.

"Как и коллеги по Государственной Думе считают это несправедливым, ущемляющим социальные права семей участников СВО. Поэтому поддерживаю инициативу по включению в список имеющих право на двойную пенсию детей-инвалидов и инвалидов с детства, чей родитель погиб при защите нашей Родины", - отметил депутат Иван Демченко.

Политик подчеркнул, что работа по защите социальных прав участников СВО и их семей, а также совершенствованию законодательства в этой сфере будет продолжаться.