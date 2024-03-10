Инициативные группы Анапы выдвинули проекты на краевой конкурс по благоустройству

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Делегация города-курорта Анапа представила пять проектов по благоустройству общественных пространств муниципалитета. Они разработаны при активном участии самих горожан.

Проекты участвуют в конкурсном отборе Общественной палаты Краснодарского края, на который свои проекты представили все муниципалитеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Государственной Думы от региона Иван Демченко.

Среди проектов Анапы – благоустройство территории вокруг Домов культуры в станице Анапской и хуторе Усатова Балка, памятного комплекса советским солдатам в хуторе Курбацкий. Они разработаны по инициативе представителей территориального самоуправления, муниципальных депутатов, казачества и неравнодушных местных жителей.

"В конкурсе проектов участвуют также инициативы жителей Анапы, Темрюкского, Славянского, Абинского, Крымского и других муниципалитетов Краснодарского края. Каждый из них наполнен искренним желанием улучшить общественные территории, сделав их центром притяжения жизни небольших населенных пунктов", - отметил депутат Иван Демченко.