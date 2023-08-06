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Депутат Госдумы Иван Демченко оказал помощь общественникам Анапы

На встрече с активом органов ТОС Анапы депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Иван Демченко обсудил деятельность активистов и их вклад в развитие города-курорта. Для дальнейшей реализации планов, которые наметили вместе, необходимы средства.
Иван Иванович свое обещание выполнил и помог финансово. На добрые дела по 30 тысяч рублей получили 163 органа ТОС муниципалитета города-курорта Анапы.
Анапские общественники выразили слова благодарности Ивану Демченко за поддержку. По решению жителей средства будут направлены на приобретение саженцев, газонокосилок, триммеров, а также щебня, краски, инструментов.
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Категория: Новости / В России

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