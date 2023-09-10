/Общество/
Выделенные им средства для органов территориального самоуправления Анапы, направлены благоустройство территории.
Например, на ул.Ленина было отремонтировано ограждение спортивной площадки, в п.Витязево отсыпана ул.Пушкина, в других ТОС приобретены лавочки, произведены работы по благоустройству, отсыпаны стоянки.
Анапские председатели ТОС поблагодарили Ивана Демченко за поддержку
Выделенные им средства для органов территориального самоуправления Анапы, направлены благоустройство территории.
Приобретены газонокосилки, триммеры, завезен щебень для ремонта дорожного полотна, обновляются детские и спортивные площадки.
Например, на ул.Ленина было отремонтировано ограждение спортивной площадки, в п.Витязево отсыпана ул.Пушкина, в других ТОС приобретены лавочки, произведены работы по благоустройству, отсыпаны стоянки.
Иван Демченко отметил важность совместной деятельности активистов и команды муниципалитетов, ведущих работу на благо наших жителей.