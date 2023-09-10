Анапские председатели ТОС поблагодарили Ивана Демченко за поддержку

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Выделенные им средства для органов территориального самоуправления Анапы, направлены благоустройство территории.

Приобретены газонокосилки, триммеры, завезен щебень для ремонта дорожного полотна, обновляются детские и спортивные площадки.

Например, на ул.Ленина было отремонтировано ограждение спортивной площадки, в п.Витязево отсыпана ул.Пушкина, в других ТОС приобретены лавочки, произведены работы по благоустройству, отсыпаны стоянки.



Иван Демченко отметил важность совместной деятельности активистов и команды муниципалитетов, ведущих работу на благо наших жителей.