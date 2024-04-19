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По наказу избирателей отремонтировали водопровод в Крымском районе – депутат Демченко

В Молдаванском сельском поселении Крымского района по наказу избирателей из хуторов Даманка и Орджоникидзе заменен ветхий водопровод, сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко. Крымский район входит в избирательный округ парламентария.

 

"И это далеко не единственный участок модернизации коммунальных сетей в муниципалитете. В 2024 году по государственной краевой программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" капитально отремонтируют водопроводные сети по улицам Западной и Труда в Крымске, в районе 6-й бригады, ВНС "Птицефабрика", в селах Киевское, Экономическое, хуторе Евсеевском", - перечислил депутат Госдумы Иван Демченко.

Политик добавил, что эффективная реализация программы по обновлению системы ЖКХ в Краснодарском крае стала возможной благодаря поддержке со стороны Губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева, спикера Законодательного собрания Юрия Александровича Бурлачко, всего депутатского корпуса и органов местного самоуправления.

А конечная цель – здесь и сейчас повысить качество жизни кубанцев, подытожил Иван Демченко.

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Категория: Новости / Общество

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