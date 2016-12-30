Вице-мэра Краснодара отстранили от работы на время следствия
Глава краевой столицы знает об аресте Ольги Яковлевой и решении Краснодарского краевого суда.
На время следствия Ольга Яковлева будет отстранена от работы.
- Глава города знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении. Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела, - сообщил первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, курирующий кадровые и организационные вопросы, взаимодействие с правоохранительными органами.
В администрации Краснодара надеются на тщательное расследование этого дела и обещают оказать необходимое содействие следствию.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре была арестована вице-мэра Ольга Яковлева.
Напомним, Ольга Яковлева была назначена куратором департамента муниципальной собственности и городских земель, правовое управление, а также управление финансового контроля. Свой пост она занимает с декабря 2015 года.
Источник: livekuban.ru