Вице-мэра Краснодара отстранили от работы на время следствия

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Глава краевой столицы знает об аресте Ольги Яковлевой и решении Краснодарского краевого суда.

На время следствия Ольга Яковлева будет отстранена от работы.

- Глава города знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении. Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела, - сообщил первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, курирующий кадровые и организационные вопросы, взаимодействие с правоохранительными органами.

В администрации Краснодара надеются на тщательное расследование этого дела и обещают оказать необходимое содействие следствию.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре была арестована вице-мэра Ольга Яковлева.

Напомним, Ольга Яковлева была назначена куратором департамента муниципальной собственности и городских земель, правовое управление, а также управление финансового контроля. Свой пост она занимает с декабря 2015 года.

Источник: livekuban.ru