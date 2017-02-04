На Кубани размер ежемесячного взноса на капремонт остается прежним

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В 2017 году в Краснодарском крае размер ежемесячного взноса на капремонт меняться не будет.

Соответствующий приказ опубликовало краевое министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Подлежащая уплате сумма взноса будет исчисляться исходя из прежних 5 руб. 32 коп. на один кв. метр общей площади помещения в МКД (таким минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт был установлен в 2014 году), сообщает АПИ «Гарант».

Сейчас в Краснодарском крае один из самых низких тарифов по оплате за капремонт по стране. Как сообщали Юга.ру, летом 2016 года замглавы ведомства Святослав Удинцев заявлял, что тарифам на капремонт в Краснодарском крае необходим постепенный рост, так как установленного норматива в регионе не хватит, чтобы осуществить все мероприятия, запланированные до 2043 года (всего предполагается отремонтировать 18 тыс. 463 многоквартирных дома). При этом он подчеркнул, что решение о повышении тарифов будут принимать сами жильцы домов.

На счету регионального оператора Краснодарского края с ноября 2014 года (начала действия программы) собрано более 2 млрд рублей.

Источник: yuga.ru