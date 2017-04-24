Транспотртная полиция юга России в числе победителей фестиваля патриотической песни «На крыльях мира»

/Общество/

В Краснодаре названы имена победителей третьего краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «На крыльях мира». В номинации «Сольное пение» победу одержала инспектор направления по связям со СМИ Новороссийского ЛО МВД России на транспорте старший лейтенант внутренней службы Евгения Гостева. В номинации «Солисты (дети)» жюри конкурса присудило первое место дочери заместителя председателя Общественного совета УТ МВД России по ЮФО Диане Рабочей.

В этом году фестиваль проводился в рамках краевых мероприятий, посвященных 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. В конкурсе приняли участие более тысячи сотрудников аэропортов в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике, а также ряд авиакомпаний и крупных организаций. Участники представляли известные песни и авторские произведения на тему мира, добра, подвига во славу России.

Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО