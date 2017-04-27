Новороссийские казаки заслужили благодарность от войскового атамана Николая Долуды

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Войсковой атаман казачий генерал Николай Долуда дал оценку подготовки и проведения парада в честь 26 годовщины реабилитации казачества, состоявшегося в минувшие выходные в Краснодаре.

- В этом году парад прошел достойно, - отметил атаман войска. В нем приняло участие более 7000 казаков и около 2000 детей. Присутствовавшие почетные гости: полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, член Совета Федерации Алексей Кондратенко, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, делегация Республики Адыгеи, вице-губернаторы, депутаты, главы муниципалитетов отметили высокий уровень подготовки казаков.

Конечно, не обошлось без замечаний, однако, в лучшую сторону атаманом были отмечены казаки Черноморского казачьего округа, и в частности парадный расчет Новороссийского районного казачьего общества, зенитного ракетного и 108-го гвардейского десантно-штурмового казачьих полков, курсантов Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф.Ушакова. Особой гордостью парада стал взвод барабанщиков и парадный расчет кадет Новороссийского казачьего кадетского корпуса, который с достоинством нес знамя президента Российской Федерации как «Лучший казачий кадетский корпус» 2016 года.

В параде приняли участие 810 казаков из Новороссийска. На аппаратном совещании в понедельник глава города Игорь Дяченко выразил всем участникам парада признательность за организацию и серьёзное отношение к выполнению поставленных задач.

- Отдельное спасибо хочу сказать ученикам казачьих школ города № 24 станицы Раевской, № 25 поселка Семигорье и учащимся казачьих классов школы № 26 станицы Натухаевской, - отметил Игорь Дяченко.

Источник: Пресс-служба администарции Новороссийска