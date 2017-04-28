В Приморско-Ахтарске следователи рассказали школьникам, как обезопасить себя при общении в социальных сетях

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Следственным управлением СК РФ по краю продолжается профилактическая работа, связанная с правовым просвещением несовершеннолетних и студентов. Сотрудники ведомства продолжают посещать образовательные учреждения с целью повышения юридической грамотности молодежи, проводят открытые уроки, лекции. Так, следователи следственного отдела по Приморско-Ахтарскому району краевого управления СКР Максим Безуглый и Алим Кучуков встретились с учениками средней общеобразовательной школы №1 и рассказали, как обезопасить себя от преступных посягательств в сети интернет, в том числе при общении в социальных сетях.

Следователи разъяснили учащимся правила безопасности при виртуальном общении с незнакомыми людьми, соблюдая которые, дети смогут оградить себя от возможных противоправных действий.

Максим Безуглый предостерег школьников от встреч с незнакомцами и сообщения им своих персональных данных, в том числе имени, адреса проживания или учебы. Он напомнил об опасности, которая может подстерегать ребят в социальных сетях.

Кроме этого, сотрудники Следственного комитета затронули тему преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Они напомнили подросткам об ответственности за разжигание межнациональной и межрасовой вражды в Интернете.

В ходе разговора также был поднят вопрос о работе следователей по сообщениям о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Алим Кучуков предостерег учеников от самовольного ухода из дома, отметив, что это может привести к неблагоприятным последствиям.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю