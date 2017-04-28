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Новороссийские полицейские приняли участие в международной акции «Библионочь»

Новороссийские полицейские, члены общественного совета и несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета приняли участие в международной акции «Библионочь».

В этом году "Библионочь" проходила под девизом "Новое прочтение". Она призвана показать новый подход к литературе и современный облик библиотек.
Основная цель акции - привлечение внимания подрастающего поколения к культуре чтения, поддержать чтение как образа жизни.

Являясь членом Общественного совета при Управлении МВД России по г. Новороссийску, директор централизованной библиотечной системы г. Новороссийска Ирина Перевозова активно привлекает к проведению мероприятий ребят, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних г. Новороссийска и воспитанников подшефного детского дома. Подростки, попавшие в трудные жизненные ситуации, порой осознают ошибочность выбранной позиции.

Коллектив библиотеки подготовили для ребят обширную программу «Библионочи-2017». В центральной городской библиотеке им. Горького посетителей ждали различные интересные задания. Разбившись на команды, ребята переходили из зала в зал, где их уже ждали очередные сюрпризы. Для читателей были представлены выступления музыкальных коллективов, мини-турниры по настольным играм и караоке-тайм.

«Библионочь – это начинание нового и продолжение забытого, которое приведет к тому, что молодежь пойдет в библиотеки. Оставит планшеты и ноутбуки, и больше времени посвятит литературе»,- рассказала Ирина Перевозова.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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