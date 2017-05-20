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/Общество/

Борис Титов: этим мы обязаны ростом цен на нефть

ООН пророчит подъем российской экономики в этом году. И какой! Международные эксперты предрекают уже целых 1,5% вместо прежних «не более 1%». Позитив, что и говорить. Однако, давайте будем честны. В большей степени этим мы обязаны ростом цен на нефть.

 

О чем, впрочем, говорилось неоднократно. Причем динамика этих цен несет в себе также и серьезные риски. Прибавим отсутствие реформ бизнес-среды, поддерживающих инвестиций, и в долгосрочной перспективе преодоление даже 2%-ной планки окажется непреодолимой задачей. Такую динамику нельзя считать достаточной. Российская экономика даже без нефти, без потребительского рынка имеет огромные ниши, которые могут стать драйверами дальнейшего роста. Нужны изменения налоговой, тарифной, денежно-кредитной, административной политики, вывод МСП из тени – комплекс мер. При грамотном подходе рост ВВП можно "разогнать" до 3,5-5%. Борис Титов

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Категория: Новости / Общество

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