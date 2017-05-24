В Новороссийске "расплодились" мошенники

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В Новороссийске участились случаи мошенничеств. Жертвами становятся граждане разного возраста и пола.

Недавно в Управление МВД Новороссийска обратился гражданин с заявлением о том, что мошенники обманным путем похитили у него 200 тысяч рублей. А началось все со звонка на его мобильный телефон. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сказал мужчине, что его сын попал в ДТП. Для того, чтобы «решить проблему» требовалась крупная сумма денег. Растерянный отец незамедлительно собрал необходимую сумму и отправился в банк, следуя указаниям злоумышленника. В банке мужчину предостерегли и отказались совершать перевод денежных средств, убеждая его, что это мошенничество. Однако, мужчина, во что бы то ни стало решил выполнить требования «лжесотрудника». Он нашел банкомат и самостоятельно перевел все свои сбережения на счет мошенника. А спустя некоторое время понял, что его обманули и обратился в полицию.

И такие случаи не редки. Несмотря на постоянное освещение во всех средствах массовой информации, граждане теряют бдительность и попадаются на уловки телефонных мошенников.

Сотрудники полиции советуют: "Если вам позвонил неизвестный и сообщил, что ваш родственник попал в беду, и теперь надо выплатить крупную сумму денег, ни в коем случае не поддавайтесь на это! Прежде всего, сошлитесь на плохую связь и положите трубку, затем срочно позвоните родственнику и лично убедитесь, что с ним все в порядке.

Если его телефон в этот момент "вне зоны действия сети", позвоните в дежурную часть полиции и уточните, были ли на самом деле дорожные происшествия в местности, где живет ваш родственник или задержания. Будьте бдительными и не спешите сломя голову передавать незнакомым людям деньги. Ведь добиться возврата этих денег бывает очень трудно, а порой просто невозможно".

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску