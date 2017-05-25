В Южной Осетии состоится торжественное открытие детского сада и жилых домов на территории российской базы

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На территории 4 российской военной базы 58 армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Южная Осетия в городе Цхинвал, завершилось строительство объектов социальной инфраструктуры.

ма и детский сад на 70 человек. Завершено благоустройство парковочной зоны и озеленение территории базы.

В торжественном открытии детского сада и жилых домов примут участие командование Южного военного округа, 58 армии и руководство Республики Южная Осетия.

Все объекты построены по новым современным технологиям из экологически чистых строительных материалов. Служебные квартиры укомплектованы мебелью и необходимым коммунальным оборудованием для полноценного функционирования вплоть до подключения к спутниковому телевидению.

Всего на территории российской военной базы запланировано капитальное строительство около 40 объектов военной и социальной инфраструктуры. В том числе жилые дома, солдатские и офицерские общежития, детские сады, школы, учебные корпуса, караульные помещения, контрольно пропускные пункты, бани, склады материального и технического обеспечения, а также хранилища, навесы и ангары для военной техники.

Качество и сроки строительства военных объектов контролируются с помощью камер видеотрансляции, передающих изображение в региональный центр управления обороной Южного военного округа..

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа