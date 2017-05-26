Специалисты Кубаньэнерго продолжают контроль за энергообъектами в районах паводка

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Для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей в период паводковой ситуации специалисты Усть-Лабинских, Армавирских, Адыгейских, Лабинских филиалов ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») продолжают работать в усиленном режиме

По данным регионального МЧС, в связи с продолжающимися осадками, переувлажнением почвы до конца суток 26 мая, ночью и утром 27 мая на реках, малых реках и водотоках р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края продолжится повышение уровней воды местами с достижением опасной отметки.

В Усть-Лабинском филиале продолжает действовать особый режим, в Армавирском, Адыгейском и Лабинском – режим повышенной готовности.

Особое внимание уделяется обеспечению надёжного энергоснабжения социально значимых объектов. В полной готовности находится аварийный персонал и спецтехника. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.

Организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, гидрометеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС и МВД.

Кубаньэнерго напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения. Все работы в охранных зонах должны быть согласованы с сетевой компанией. Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и надежность электроснабжение других потребителей.

Для информирования населения работает многоканальная «горячая линия» Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).