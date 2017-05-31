Стартовал конкурс на лучшие песню и стихотворение про Крымский мост

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Инфоцентр «Крымский мост» запускает творческий конкурс, в котором может принять участие любой желающий. Для этого необходимо написать стихотворение или песню про строящийся мост в Крым. Лучшая композиция будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады, автор примет участие в сьемках клипа. Самую интересную поэзию опубликуют в сборнике «Крымский мост», а автора наиболее яркого стихотворения ждет поездка на стройку века. Прием заявок ведется на официальном сайте моста до 31 июля 2017 года. Отправить свою работу можно через специальную форму обратной связи на странице конкурса. Там же можно будет ставить «лайк» понравившимся произведениям.

С начала строительства Крымского моста на официальную почту проекта приходят десятки стихотворений и текстов песен. Теперь авторы могут принять участие в конкурсе и побороться за главный приз.

5 августа итоги подведет профессиональное жюри, в состав которого вошли известные российские исполнители – Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы – Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков Крымского мостаКонстантин Хоменко, он одним из первых посвятил строящемуся мосту песню «Я забиваю сваю».

«Я уверена, что желающих принять участие в конкурсе будет немало. Многие захотят не просто побороться за главный приз, но и таким образом стать частью этого важного исторического события – строительства Крымского моста. Я всем желаю удачи, в том числе и членам жюри, ведь нам тоже будет непросто сделать выбор», - уверена певица Валерия, народная артистка России.

«Это очень своевременно – сделать такой конкурс. Творческие люди всегда шли в ногу со временем. И такие большие, грандиозные, масштабные, яркие стройки, как Крымский мост, они как раз могут направить творческого человека на какую-то историю, стать поводом для создания нового произведения», - отметил Виктор Дробыш, заслуженный артист России, продюсер, композитор.

«Не только крымчане, но и вся Россия сегодня ждет запуска движения по мосту, ведь с ним связано много надежд. Я вхожу в состав Общественного совета по строительству этого объекта и каждый раз, когда попадаю на стройку и вижу, сколько людей там трудится, какую кропотливую работу они делают: вяжут арматуру, закручивают болты, красят, монтируют, бетонируют, - поражаюсь масштабу. Уверена, что среди участников конкурса будет и немало самих строителей», - сказала Лариса Вербицкая, телеведущая, член Общественного совета по строительству Крымского моста.

О ходе проведения и подробностях конкурса можно узнать на официальном сайте Крымского моста и в социальных сетях, а также у информационных партнеров проекта: в газете «Комсомольская правда», в эфире «Авторадио», на «Rambler&Co».

Источник: Росавтодор