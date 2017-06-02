В Новороссийске сотрудники ГИБДД организовали праздник для маленьких пациентов

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Больничные палаты - не место для праздников, но бывают и исключения. 2 июня сотрудники отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску устроили настоящий праздник для детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении травматологии и ортопедии. Именно в это отделение, чаще всего, доставляются пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетние.

В этот день в гости к детям пришел настоящий Аркадий Паровозов, который не только задавал им вопросы по правилам дорожного движения, но и в игровой форме показывал, как не попасть в трудную ситуацию на дороге.

Детвора с удовольствием собирали пазлы дорожных знаков, отвечали на задаваемые вопросы. Пришлось вспомнить правила и родителям, так как именно они несут ответственность за своих детей. В горячем споре они рассказывали друг другу правила перевозки детей-пассажиров и консультировались с инспекторами.

Все присутствующие получили заряд бодрости, энергии и хорошего настроения. В подарок всем достались тематические подарки.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск