Суд Чечни признал экстремистским еще один ролик блогера Ильи Мэддисона

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Заводский районный суд Грозного признал экстремистским еще один ролик видеоблогера Ильи Давыдова (Мэддисона).

Такие сведения появились в Федеральном списке экстремистских материалов. Министерство юстиции 26 мая внесло в список запрещённых материалов видео «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах». Заводской районный суд города Грозного признал ролик экстремистским 16 марта на основании ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

«Согласно психолингвистическому исследованию, в вышеуказанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Чечни.

Ранее прокуратура Чечни требовала возбудить уголовное дело в отношении блогера на основании проверки видео 2012 года его выступления «Шутка про Коран» в стендап-клубе.

Источник: прокуратура Чеченской республики