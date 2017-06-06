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Военнослужащий новороссийского гарнизона задержал воровку

Житель города Новороссийска военнослужащий Муслим Мантиков вместе с супругой и детьми находился на остановке общественного транспорта, когда заметил, что во время посадки пассажиров в автобус, женщина вытащила из сумки одной из пассажирок кошелек и поспешила уйти.

Муслим догнал злоумышленницу и удерживал ее до приезда полицейских.

В ходе проверки полицейские установили личность задержанной. Ей оказалась, 32-летняя местная жительница.  

В настоящее время в отношении подозреваемой  следователями Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».  

За проявленную бдительность и оказанную помощь полицейским в задержании подозреваемой начальник Управления МВД России по г. Новороссийску полковник полиции Владимир Бараковский  в присутствии личного состава поблагодарил Муслима Мантикова и вручил ему благодарственное письмо.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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