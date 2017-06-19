Военнослужащие России и Германии проведут совместные поисковые работы по уходу за воинскими захоронениями

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Военнослужащие Вооруженных Сил России и бундесвера Германии в сентябре проведут совместные поисковые работы и мероприятия по уходу за воинскими захоронениями на территории Ленинградской и Псковской областей.

Согласно плану международной деятельности Министерства обороны на территории России с 3 по 15 сентября предусмотрено проведение совместных поисковых работ и мероприятий по уходу за российскими и немецкими воинскими захоронениями военнослужащими бундесвера и личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Предварительно в конце июня представители Минобороны России и Германии проведут рекогносцировку района совместных поисковых работ в Ленинградской области, а также определят воинские захоронения, где будут вестись работы по уходу за ними.

В частности, планируется посещение немецких воинских захоронений в деревне Сологубовка (Ленинградская область) и городе Себеж (Псковская область), российских воинских захоронений на Синявинских высотах и Невском пятачке.

По итогам рекогносцировки будет подготовлен конкретный план работ военнослужащих двух государств.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации