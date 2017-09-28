Краснодарцы не готовы дружить с начальником ради выгоды

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У половины опрошенных краснодарцев есть друзья среди коллег, и они позитивно относятся к дружбе на работе. Вторая половина жителей Краснодара настроена нейтрально, предпочитая поддерживать отношения, но не дружить.

А что насчет дружбы между начальником и подчиненным? Треть опрошенных руководителей считают, что это дружба «с душком», а четверть, напротив, готовы дружить с подчиненными. Ради выгоды дружить с начальником готовы только 5% краснодарских специалистов. 16% считают, что дружба с начальником недопустима и лучше соблюдать субординацию.

46% опрошенных краснодарцев общаются с коллегами только на корпоративах, а вот 32% вместе проводят свободное время. Чаще всего краснодарские работники ходят в ночные заведения (48%) и встречаются за чашкой кофе (45%). У 19% есть общее хобби, а 15% вместе ходят в спортзал.

Из свободных ответов краснодарцев: «помогаем друг другу во всем», «ездим на пикник», «гуляем».

Среди тех, кто не желает проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа (68%) – «лучше побуду в это время с семьей». 12% не хотят обсуждать рабочие моменты, а вот 11% рады пообщаться с коллегами, но их никуда не зовут.

Источник: Зарплата.ру