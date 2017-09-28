/Общество/

Скрепили дружбу договором

В Республике Кипр состоялась торжественная церемония подписания двустороннего соглашения о побратимстве и сотрудничестве между городами Айя-Напа и Геленджик.

Делегация российского города-курорта приняла участие в мероприятиях  XXXIIIМеждународного фестиваля Айя Напы, который является одним из самых масштабных и ожидаемых событий острова. Церемония подписания соглашения о побратимстве и сотрудничестве между кипрским и российским городами прошла в рамках официальной части фестиваля. На ней, помимо руководства муниципалитетов, присутствовали посол Российской Федерации в Республике Кипр Станислав Осадчий и министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.

Кроме того, свидетелями исторического события стали более  3000 зрителей фестиваля, которым в ходе торжественной церемонии на Центральной площади Айя-Напы был показан фильм о Геленджике.  Выступавшие на церемонии подписания соглашения о побратимстве отмечали, что данное событие позволит установить долгосрочные деловые и дружественные связи между предприятиями курортной индустрии, учреждениями культуры, молодежными, спортивными учреждениями муниципалитетов и даст возможность напрямую обмениваться опытом работы. Стоит отметить, что по инициативе кипрской стороны второй этап подписания договора будет проведен в Геленджике. Планируется, что, помимо руководства Айя-Напы, российский город-курорт посетит творческий коллектив.

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Категория: Новости / Общество

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