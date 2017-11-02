Поклонская поддержала идею вынести тело Ленина из Мавзолея

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Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески. Пишет депутат на свойе странице в VK.

- Неужели нахождение мёртвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?

Если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории. Заявила Наталья Поклонская.