Завтра в Новороссийске отмечают День хамсы

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В дни фестиваля можно будет посетить: рыбацкую деревню, ресторанный дворик, банный комплекс, детские, спортивные и творческие площадки. Сделать фотографию на память в специальной фотозоне. В инстаграмм пройдёт конкурс снимков (хэштэг #ХАМСАФЕСТ). А победителей ждут призы! Сообщает пресс-служба администарции Новороссийска.

Лучшие повара дадут мастер-классы по приготовлению ШКАРЫ – традиционного блюда рыбаков из хамсы, а также научат гостей фестиваля солить хамсу по-новороссийски. В этом вопросе не обойдётся без сюрприза!

Два дня творческие коллективы города и края будут дарить горожанам и гостям города хорошее настроение.

Глава города-героя Игорь Дяченко пригласил на Первый фестиваль черноморской рыбы «ХАМСА» в Новороссийск гурманов со всей страны. Он уверен, что это событие действительно станет значимым и закрепится в календаре праздников города и Краснодарского края.