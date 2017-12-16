В администрации Кубани был представлен проект поисковиков «НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ»

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14 декабря прошла встреча руководителей социально ориентированных НКО края с вице-губернатором Алексеем Копайгородским. На мероприятие были приглашены руководители социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей Президентских и краевых грантов для НКО в 2017 году.

Участники встречи обсудили итоги конкурсов Президентских грантов и конкурсов на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для некоммерческих организаций. От имени губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский поздравил их с победой в конкурсах. «Это лучший показатель того, что работа ваших некоммерческих организацией ведется в правильном направлении, и та деятельность, которую вы осуществляете – актуальна и востребована», – подчеркнул вице-губернатор. Общая сумма средств, которую из федерального бюджета получит 41 краевая НКО на реализацию общественных проектов, составляет почти 70 млн. рублей.

В ходе встречи прошла презентация нескольких проектов НКО – получателей Президентских грантов. Руководители организаций рассказали о том, решение какой проблемы легло в основу каждого из них, каковы будут конечные результаты и какие категорий граждан являются непосредственными благополучателями.

Руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко представил собравшимся проект «Межрегиональная патриотическая просветительская программа «Нам доверена Память», который приурочен

к 75-летию освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков и включает целый цикл военно-патриотических мероприятий для детей и молодежи региона. Проект кубанских поисковиков направлен на вовлечение подрастающего поколения в военно-мемориальную работу и реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: ККОВППО «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»