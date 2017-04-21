До 31 мая принимаются заявки на Первый в 2017 году конкурс президентских грантов для НКО

/В России/

Прием заявок ведется исключительно в электронной форме через личный кабинет на интернет-портале президентскиегранты.рф.

В конкурсе могут принять участие проекты НКО по 12 направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

поддержка молодежных проектов

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

поддержка проектов в области культуры и искусства

сохранение исторической памяти

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных

охрана окружающей среды и защита животных

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников

развитие институтов гражданского общества

Приглашаются НКО, зарегистрированные не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. В случае, если организация запрашивает грант на сумму до 500 тыс. рублей, она должна быть зарегистрирована не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок. Сфера работы НКО должна по уставу соответствовать видам деятельности, перечисленным в грантовых направлениях, организация не должна находиться в процессе ликвидации и иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.

В 2017 году пройдут два грантовых конкурса. Второй конкурс стартует 16 августа, заявки на участие будут приниматься до 29 сентября. Распределением грантов займется Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества и координационный комитет.

Одной из функций координационного комитета является формирование объединенного экспертного совета, который проведет экспертизу и определит победителей. В экспертный совет, в частности, предложат войти руководителям крупнейших благотворительных фондов, сообщают «Ведомости». Кроме того, в состав совета будут приглашены ученые, попечители культурных проектов и известные общественные деятели. Работа экспертного совета стартует 31 мая.