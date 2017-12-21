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«Когда мы танцуем, мы свободны, мы счастливы!» - под таким девизом в нашем городе работает коллектив «Шаг вперед!»

Это центр танцевальной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья при народном коллективе современного парного танца «Латинский квартал».

19 декабря 2017 года, по адресу ул. Л. Шмидта 35 А, состоялся благотворительный вечер -важное событие в жизни этого замечательного коллектива! Вечер был посвящён сбору средств на открытие центра танцевальной реабилитации «Шаг вперёд!» (ранее коллектив располагался в здании Новороссийского городского театра). На мероприятие были приглашены представители общества инвалидов, общества слепых, представители Управления культуры, и др.

«Даже если мы не можем услышать музыку, даже если не видим партнера и преподавателя (а только слышим и держим за руку...), даже если трудно ходить... но если сердце просит танцевать, если душа полна эмоций.... Мы танцуем для себя, для души и конечно выступаем на городских сценах и среди нас уже есть заслуженные лауреаты краевых соревнований и международных конкурсов», - говорят руководители коллектива «Шаг вперед!» итанцевального клуба «Латинский квартал» - Бурмистрова Полина (хореограф) и Вербицкий Яков.

Открыли программу вечера Исмет Идрисов и Изабелла Арикова – лауреаты краевых соревнований. Ведущей мероприятия стала Коренева Марина Анатольевна – заслуженный работник культуры Кубани, художественный руководитель детско-юношеского театра игр и развлечений «Петрушки». Юная актриса этого театра – Вероника – исполнила для гостей красивую песню – «Рождение звёзд». Тёплые слова поддержки прозвучали из уст «Красы Новороссийска 2008» - Магафуровой Виолетты. Студенты из Новороссийского музыкального колледжа порадовали зрителей латиноамериканскими танцами, также выступила представительница школы восточного танца «АМАНИ». Девизом вечера стала песня «Танцуя сердцем!».

Шоу-программа была дополнена фотозоной с двумя белыми пушистыми собаками породы «самоедская собака» («самоеды»), фуршетом и сувенирами.

В заключении, организаторы ещё раз пригласили в центр танцевальной реабилитации всех желающих, напомнив, что занятия в центре проводятся бесплатно.