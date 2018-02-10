В станице Натухаевской открыли новый птичник

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Современный птичник по выращиванию молодняка кур-несушек – это новая страница в более чем 50-летней истории птицефермы. По объемам производства, экономическому развитию птицефабрика из маленького совхоза превратились в высокоразвитое сельскохозяйственное предприятие, которое сегодня входит в состав 300 лучших предприятий России. Генератор предприятия - генеральный директор фабрики, депутат городской думы Владимир Мхитарян.

ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» - это одна из крупных птицефабрик Кубани (занимает 2-е место в Краснодарском крае по производству яиц), способных обеспечивать свежей и качественной многообразной диетической продукцией жителей и гостей не только города Новороссийска, а также всего Черноморского Побережья. Уникальность птицефабрики заключается в том, что от производства до потребителя проходят считанные часы, поэтому продукция реализуется только самая свежая и качественная, практически без срока хранения и транспортировки. Это и есть главный фактор торговой марки продукции Новороссийской птицефабрики.

В современных производственных помещениях для содержания взрослого поголовья кур-несушек, оснащенных технологическим оборудованием мировых стандартов, создаются самые комфортные условия для получения высококачественной диетической птицы, которая реализуется через свою сеть фирменных магазинов и кафе. Но руководство птицефабрики во главе с генеральным директором Владимиром Мхитаряном не останавливается на достигнутом и продолжает наращивать производственные мощности, улучшать качество и ассортимент своей продукции, вводить в эксплуатацию новейшее современное оборудование и технологии, создавать новые рабочие места.

- Желаю вам воплотить все ваши перспективные планы, перевыполнить их и развиваться дальше, - пожелал глава администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко сотрудникам птицефабрики. - Пусть всё удачно складывается в работе, а в ваших семьях всегда царят взаимопонимание и благополучие! Спасибо за труд!

Напомним, что в прошлом году ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» отметила своё 50-летие. На предприятии трудятся более 260 человек. Средняя зарплата составляет более 28 000 рублей.

В 2017 году птицефабрика произвела более 165 миллионов штук яиц (более 452 тысяч в день!), среднее поголовье птицы составляет более 683 штук.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска