На Кубани полицейские проводят профилактическую акцию «Здоровый образ жизни»

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В Доме культуры п. Мостовского сотрудники Отдела МВД России по Мостовскому району совместно с представителями Общественного совета и медработников провели профилактические беседы с подростками. Правоохранители рассказали учащимся о наркотических средствах, об их негативном влиянии на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за производство, хранение, сбыт и потребление наркотиков.

Фельдшер-нарколог МБУЗ «Мостовская ЦРБ» Татьяна Сердюк рассказала школьникам о последствиях употребления наркотиков, привела примеры вовлечения подростков в употребление наркотических средств. Хореографический коллектива «Мировые ритмы» поддержал акцию показательным выступлением, представив программу «Танцы против наркотиков».

В кинотеатре «Победа» города Курганинска полицейские и общественники провели урок «Здоровые дети – здоровая страна». В мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по Курганинскому району, представители районных служб профилактики и Общественного совета. После беседы с инспектором по делам несовершеннолетних вниманию восьмиклассников был представлен документальный фильм, рассказывающий о последствиях употребления наркотических средств. Учащиеся приняли активное участие в обсуждении данной проблемы, задавали множество вопросов, на которые организаторы мероприятия дали подробные разъяснения.

В завершении встречи правоохранители и общественники напомнили ребятам и преподавателям номера «телефонов доверия», по которым можно сообщить информацию о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, а также, на условиях анонимности, пообщаться с дежурным психологом и обсудить наболевшие проблемы, а также вручили участникам акции информационные памятки.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю