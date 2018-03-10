В Краснодаре прошел Первый зональный обучающий семинар волонтеров общественного проекта «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

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6 марта 2018 года в Краснодаре на базе МКУ «Центр молодёжной политики» прошел Первый зональный семинар для волонтеров проекта «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА». Организатором мероприятия выступило Краснодарское краевое общественное движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ».

На методический семинар прибыли более 100 активистов, представляющих 10 муниципальных образований Краснодарского края (Апшеронский, Динской Белореченский, Выселковский, Кореновский, Северский, Тимашевский, Туапсинский, Усть-Лабинский районы, город-курорт Горячий Ключ).

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился член Центрального штаба Общероссийскогообщественного гражданско-патриотического движения «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ», руководитель движения «Бессмертный полк Краснодарский край» Борис Левитский.

Участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, курсанты военно-патриотических клубов, активисты проекта «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА», представители волонтерских и ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений, студенчества, органов власти и молодежной политики.

Участники мероприятия в форме деловой игры познакомились с принципами организации мероприятий героико-патриотической направленности, в ходе мастер-классов приобрели навыки социального проектирования и выработали план дальнейшей работы муниципальных штабов проекта.

Зональные семинары пройдут в 4 муниципальных образованиях Краснодарского края и объединят более 500 добровольцев Движения.

Программа реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.