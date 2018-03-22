/Общество/

В администрации курорта прошло очередное заседание общественной комиссии, которая подвела итоги рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В голосовании за выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первую очередь, приняли участие 17432 геленджичанина, причем не только совершеннолетние граждане, но и молодые парни и девушки, достигшие 14-летнего возраста.

Перед тем, как сделать свой выбор, горожане могли еще раз ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства территорий. Наглядные эскизы были представлены на всех 32 участках, где проходило голосование. В итоге, в первую очередь в Геленджике благоустроят сквер за старой автостанцией по ул. Садовой. За эту территорию проголосовало 15837 человек. В этом же году преобразятся территории по ул. Красногвардейской в районе храма в честь великомученика Георгия Победоносца и по ул. Просторной в районе почты. За них проголосовало 14 895 и 11734 человека соответственно.

На 2019-2020 годы запланировано благоустройство территорий на пересечении улиц Герцена и Лазурной (за нее проголосовали 10320 человек), в районе многоквартирного жилого дома №139 по ул. Островского (9641 голос), сквер по ул. Крупской (8741 голос), территория в микрорайоне Марьинский (5992 голоса).

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик