На Кубани запустили краевую акцию «Вахта Памяти-2018»

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В рамках ежегодного проекта в регионе проводятся поисковые работы и благоустройство воинских захоронений, устанавливаются имена погибших в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие акции «Вахта Памяти-2018» состоялось в краснодарском парке 30-летия Победы. В митинге приняли участие заместитель министра образования края Роман Дикий, ветераны ВОВ, члены патриотических и поисковых клубов, общественных организаций и объединений.

В рамках открытия состоялось награждение лучших поисковиков края. Добровольцам вручили знаки отличия «За отличие в поисковом движении III степени» и медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

После митинга представители поисковых организаций и работники органов по делам молодежи обсудили план совместной работы на 2018 год. Также работали тематические площадки, выставки поисковиков и ДОСААФ России, полевая кухня.

Как отметили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, нынешняя «Вахта Памяти» особенная – в 2018 году Кубань празднует 75-летие освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Как ожидается, акция продлится до ноября.

Организаторами «Вахты Памяти» выступают министерство образования края совместно с «Центром патриотического воспитания молодежи Кубани». Поддержку акции оказывают краевая общественная организация «Южный Регион», местное отделение «Поискового движения России» и ассоциация «Кубаньпоиск».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края