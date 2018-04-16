Стена, хранящая память

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В селе Дивноморское города Геленджика установили мемориальный стенд со 175 фотографиями тех, кому довелось испытать все тягости военного лихолетья, тех, кто стал непосредственным участником событий Великой Отечественной.

За каждым портретом на этой стене - своя история, у каждого героя – свой жизненный путь. Кто-то воевал на Курской дуге, кто-то спасал раненых солдат на Малой Земле… Объединяет их всех одно: память о них бережно хранят дети и внуки.

Сбором фотографий для стены памяти в течение нескольких лет занималась жительница села Виктория Харламова. Именно ей односельчане приносили фото своих родственников и рассказы о них.

- Для нашего села установка этой стены - важное событие. Знаю, как долго сельчане собирали информацию о наших земляках – защитниках Родины, а мы постарались достойно реализовать идею установки в Дивноморском такого мемориального стенда по примеру многих городов и сел страны, - сказал глава администрации Дивноморского внутригородского округа Владимир Сосов.

Установили мемориальный стенд размерами 2,5 ? 13 метров в центре села рядом с памятником защитникам Отечества. Каждое фото на стене памяти подписано. В ночное время стенд будет подсвечиваться.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик