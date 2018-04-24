В Краснодаре стартовала военно-патриотическая спортивная Акция «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» ДОСААФ России

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В год 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края на базе Краснодарского стрелково-спортивного клуба открыло Военно-патриотическую спортивную Акцию «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ».

Первые соревнования Акции «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» прошли 24 апреля 2018 года. Курсанты военно-патриотических клубов Гулькевичского района, представляющие ВПК «Десантник» местного отделения ДОСААФ и Пост № 1, приняли участие в военно-спортивном турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки и легендарного стрелкового оружия Великой Отечественной войны пистолета-пулемета Шпагина (ППШ).

Отрыл патриотическое мероприятие и поприветствовал юных участников председатель краевого ДОСААФ полковник Андрей Мартынов. Тренеры стрелкового клуба провели инструктаж, рассказали об особенностях автомата ППШ и провели соревнования на высоком организационном уровне. Лучшие стрелки были награждены дипломами.

В завершении мероприятия юные патриоты посетили выставку под открытым небом «Оружие Победы» в Парке 30-летия Победы города Краснодара.

В течение всего юбилейного года в Краснодарском стрелковом тире ДОСААФ будут продолжены соревнования команд военно-патриотических клубов ДОСААФ России и Всероссийского общественного патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Краснодарского края по стрельбе из пистолета-пулемета Шпагина.

Источник: РО ДОСААФ России Краснодарского края