В лагере будущего ребенок сможет выбирать все...

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В России стартует горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.

28 мая стартует всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Горячую линию запускает Роспотребнадзор. Получить консультацию по детскому отдыху и оздоровлению можно будет в течение всего летнего сезона. Ожидается, что этим летом более 5 миллионов детей смогут отдохнуть в более чем 43 тысячах организациях отдыха и оздоровления. Об организации и безопасности детского отдыха рассказал в эфире радио Sputnik профессор департамента педагогики, Института Педагогики и Психологи образования МГПУ Борис Куприянов.

«Ключевое отличие детского от взрослого отдыха – взрослый человек отвечает сам за себя, несовершеннолетние сопровождаются взрослыми. Это определяет все остальные нюансы. В детском отдыхе мы в большей мере видим моменты социальной поддержки населения, групп населения, которые не в полной мере могут финансировать отдых детей. Летний отдых детей

– полномочия субъектов РФ, поэтому мы видим разнообразие подходов, возможностей. За последние десятилетия мы утратили базу летнего отдыха, прежде всего, загородного отдыха. К 90-му году на территории РФ отдыхало порядка 4 млн. детей в загородных лагерях, сегодня – 1 млн. детей. Базы, места, предназначенные для детского отдыха, устарели, не соответствуют современным требованиям. Финансирование летнего отдыха направлено на стоимость путевки – проживание, питание, оплата труда сотрудников, в меньше степени на поддержку базы. Перспективы связаны с развитием инфраструктуры летнего отдыха в стране, это требует особенных государственных вложений. Региональные различия существенны. Есть регионы материально более состоятельные, в этих регионах достаточно широким категориям населения предоставляются возможности платить неполную стоимость путевки. В дотационных регионах фактическая помощь населению ограничивается. В прошлом году стоимость одного дня пребывания в детском лагере обходилась около 1000-1200 рублей на человека. В последние годы мы видим резкую диверсификацию программ. Бывают семидневные смены, десятидневные, двухнедельные, остался небольшой сегмент смены двадцать один день», – считает эксперт.

По его словам, родители стали серьезнее относится к вопросам безопасности ребенка.

«Традиционные параметры качества для родителей – питание ребенка, размещение, программа, возможность купаться, оборудование специальных помещений для занятий спортом. По исследованиям ВШЭ, главные ожидания родителей от летнего отдыха – оздоровление ребенка, положительные эмоции, снятие напряжения и хорошие воспоминания. Родитель, отправляя ребенка в лагерь, ожидает эмоционального результата. Советские лагеря выполняли функцию накормить ребенка. Эта норма не отменена до сих пор, хотя ей никто всерьез не пользуется. Лагерный отдых возник, как функция поддержки городских детей, был создан для подростков. Для этой возрастной категории актуально общение со сверстниками в интенсивных объемах. Дача – характерное место отдыха для Москвы и Санкт-Петербурга. Увеличивается количество детей, которые остаются в городе в течение лета. В городе без присмотра ребенок становится источником и объектом рисков. Родитель сегодня очень серьезно относится к вопросам безопасности. Вопросы с безопасностью возникают больше к загородным лагерям. В пришкольных лагерях проблемы с безопасностью решены в течение учебного года. Лагерь будущего будет построен на том, что ребенок будет выбирать все. Идея шведского стола – метафора летнего отдыха будущего», – рассказал профессор департамента педагогики.

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Источник: https://ria.ru/radio/