Новороссийский вальс - самый многочисленный танец в честь Дня России

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В Новороссийске станцевали самый многочисленный вальс. Сотни пар кружились на площади у Морского вокзала. Танцующие посвятили этот танец Дню России. Эта массовая акция стала третьим по счету флешмобом за день. Утром на площади у Отцов-основателей Новороссийска жители города собрались, одевшись в цвета Российского флага, выпустили в небо сотни шаров белого, синего и красного цветов. Здесь же пронесли гигантский 80-метровый флаг Российской Федерации.

В этот же день новороссийские автомобилисты на машинах цвета российского триколора съехались на площадь у Государственного морского университета и выстроили своих железных коней также, согласно цветам Российского флага.

И вот прямо сейчас на городской набережной - самый красивый финальный аккорд - люди всех возрастов устроили настоящий танцевальный марафон в рамках праздничной программы "Моя страна - великая держава". Свой Большой вальс жители города посвятили Дню России. К танцующим присоединялись все новые и новые пары, никто не остался в стороне. Почему вальс? Наверное, потому, что именно вальс во все времена способен объединить поколения.

В трех праздничных флешмобах приняли участие люди самого разного возраста - от студентов до пенсионеров, люди самых разных профессий и национальностей. День России объединяет всех!

Источник: Пресс-служба адинистрации МО Новороссийск