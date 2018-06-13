Владимир Синяговский: Спорт делает наш мир без границ...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский вместе с главой города-курорта Горячий ключ тепло приветствовали участников очередного этапа открытой спартакиады черноморского побережья "Мир без границ".

9 июня 2018 года в городе Горячий Ключ прошел четвертый этап открытой Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот раз соревнования прошли по легкой атлетике, а организатором традиционно выступила общественная организация Краснодарского края «Мир без границ» совместно с администрацией города Горячий Ключ. Совет молодых депутатов города Новороссийска обеспечил соревнования наградной продукцией и транспортом для Новороссийской команды.

Открыл мероприятие председатель СМД города Новороссийска, Максим Юрьевич Климов, который обратился с теплыми словами ко всем участникам и гостям, отметив важность таких встреч и пожелав спортсменам здоровья и успехов.

Побороться за 22 комплекта наград приехали более 100 спортсменов со всего Краснодарского края. В завершение Спартакиады победители и призеры получили медали, грамоты и кубки, а зрителям запомнилась смешанная эстафета 4 по 100 метров, в которой одновременно участвовали спортсмены с разными заболеваниями.