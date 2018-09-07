Максим Гаман: каждый 2-й россиянин, чье жилье на сегодняшний день застраховано, – москвич

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7 сентября в рамках Московского финансового форума Департамент городского имущества г. Москвы принял участие в дискуссии «Повышение страховой культуры и честное страхование: как обеспечить доверие страхователей, повысить доступность и качество страховых услуг».

Заместитель руководителя Департамента городского имущества г. Москвы Кирилл Пуртов рассказал о принципах работы системы страхования в Москве.

Кирилл Пуртов: «На сегодняшний день 62% московских семей участвуют в программе страхования, проводимой городом. За 20 лет реализации программа стала мерой обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав москвичей».

«Число договоров по страхованию имущества физических лиц в России сегодня составляет 38,3 млн единиц. Согласно статистке по страхованию имущества в Москве, жителями столицы заключено 18,4 млн договоров. Таким образом, если сравнить столичную статистику и данные по страхованию в стране, выходит, что каждый 2-й россиянин, чье жилье на сегодняшний день застраховано, – москвич», - прокомментировал Максим Гаман, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества г. Москвы.

Что касается московской городской программы страхования жилья, на 31.12.2017 г. число жилых помещений, участвующих в системе страхования, составило 2,4 млн единиц. За время действия программы с 1996 года московским семьям произведено более 161 тыс. страховых выплат, общий размер возмещения ущерба по которым составил более 3,4 млрд рублей.

«Только в 2017 году по городской программе страхования было урегулировано 6178 страховых случаев, общий размер возмещения ущерба по которым составил более 195,7 млн рублей», - отметил Максим Гаман.

Одна из главных целей московской программы страхования - развитие страховой культуры и повышение доверия граждан к страховой защите своих имущественных интересов. В контексте отрасли реализация программы направлена на развитие добровольных видов страхования, в частности - имущественного.

«Действующая система страхования в жилищной сфере Москвы соответствует базовым положениям Федерального закона № 320-ФЗ, принятого в августе 2018 года. Кроме того, согласно Стратегии развития страховой деятельности в России в части развития механизмов страхования с господдержкой комплексная система страхования в жилищной сфере Москвы рекомендована для тиражирования в российских субъектах. И мы надеемся, что коллеги из других регионов учтут опыт Москвы в реализации системы страхования жилья», - поделился Максим Гаман.

Московский финансовый форум направлен на обсуждение вопросов финансово-экономической политики России. Миссия форума заключается в выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики. В этом году форум проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с 6 по 7 сентября. Организаторы форума – Министерство финансов Российской федерации и Правительство Москвы.

Источник: Пресс-служба Московского финансового форума 2018