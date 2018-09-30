Владимир Синяговский: Наставник в современном мире вновь востребован...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владиммир Синяговский встретился с участниками международного форума трудовых наставников молодежи. Представители разных регионов страны собрались в пансионате "Метроклуб" в урочище Широкая балка в городе-герое Новороссийске.

Инициатором форума выступила Всероссийская общественная организация "Трудовая доблесть России" и ее лидер Алексей Левин.

В первый день своими наработками и предложениями выступила делегация Республики Крым. Гостеприимно открыли свои двери краеведческий музей-заповедник и планетарий имени Гагарина. Незабываемой для участников и гостей форума стала экскурсия на завод шампанских вин Абрау-Дюрсо.

Ниже публикуем текст телеграммы:

"127006, г. Москва, Успенский переулок, д. 14, стр. 2

А.Г. Левину. Уважаемый Алексей Гаврилович, дорогие друзья!

С большой радостью приветствую участников и гостей международного форума трудовых наставников молодежи!

Институт наставничества как идея получила широкое распространение в нашей стране еще в советское время, а сегодня она очень популярна и в западных странах. В настоящее время для многих организаций наставничество становится неотъемлемой частью корпоративной культуры. Наставник, передающий не только опыт, но и традиции, культуру профессии, в современном мире снова востребован, и его роль в подготовке молодых специалистов очень важна.

Убежден, что в рамках форума состоится обмен профессиональным опытом и перспективными идеями. А выдвинутые вами инициативы – обязательно будут востребованы на практике.

Желаю вам интересного, полезного общения и всего самого доброго!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"