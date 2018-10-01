Россияне сыграют в Пробную перепись населения

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Любители интернет-развлечений получили уникальную возможность принять участие в виртуальной Пробной переписи населения 2018 года. В новой онлайн-игре нужно продемонстрировать навыки интернет-серфинга, разоблачить хитрого мошенника и на скорость заполнить переписные листы.

На официальном сайте «пробнаяперепись.рф» появилась тематическая онлайн-игра, призванная повысить информированность жителей России о сроках, этапах, процедуре и задачах проведения Пробной переписи населения. Ее главная задача – показать преимущества электронной переписи на Едином портале государственных услуг.

В игре моделируются различные ситуации, которые могут возникнуть во время главного статистического события этой осени. Перед стартом желающему сыграть подбираются персонажи из регионов проведения Пробной переписи. Тут все зависит от случая, так что: «Крутите барабан!» (спокойно, никаких револьверов). Например, вы – пожарный, ваша жена – врач, вместе вы воспитываете двух замечательных детей и живете в Камчатском крае. Может случиться, что вы – молодой бизнесмен из Великого Новгорода, у вас красавица-жена и ребенок. Не забываем, что игру необходимо пройти за ограниченный промежуток времени, чем быстрее – тем лучше.

Далее игроку предлагаются варианты прохождения Пробной переписи: ждать визита переписчика, посетить переписной участок или самостоятельно пройти онлайн-перепись. Решивший переписаться через интернет заходит на портал Gosuslugi.ru, получает услугу «Участие в переписи населения» и отвечает на ряд реальных вопросов переписных листов. После онлайн-опроса игроку приходит код подтверждения, который необходимо назвать переписчику. Последний, узнав код и удостоверившись в прохождении Пробной переписи, прощается и уходит. Перепись закончена, а время сэкономлено. Уложившиеся в кратчайший срок получают награду – грамоту с указанием имени игрока, определенного в начале игры.

Если же игрок намерен дождаться переписчика или сходить на переписной участок, он должен быть готов к различным препятствиям: непогоде, навязчивым коммивояжерам, болтливым соседям и даже коварному мошеннику, представляющемуся переписчиком. После мытарств и хождений по мукам игрок, пренебрегший возможностями современных технологий, все же может пройти перепись, но теряет драгоценное время. Но расстраиваться не стоит: «Вы стали участником грандиозного события!».

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 января 2018 г. № 58-р Пробная перепись населения 2018 года пройдет в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО г. Москвы и муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-центр ППН-2018