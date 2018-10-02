Владимир Синяговский: Ни одно обращение граждан не должно остаться без ответа...

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края в рамках региональной недели провел очередной прием граждан в городе Новороссийске.

За годы работы сложилась определенная традиция: на прием к депутату Владимиру Синяговскому избиратели приходят не только с личными вопросами и проблемами, а с самыми сложными общественными и правовыми вопросами, на которые всегда получают высококвалифицированную действенную помощь.

И в этот раз с каждым обратившимся Владимир Синяговский провел подробную беседу и выработал алгоритм дальнейших действий.

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей Светлана Шендрикова и главный редактор интернет-сми Владимир Дарькин подняли очень важный вопрос взаимодействия редакций СМИ и депутатов различных уровней в рамках правового просвещения граждан. Владимир Синяговский обратил внимание на необходимость поиска новых форматов информирования граждан о деятельности законодателей всех уровней. «Нам нужно помочь нашим избирателям в рамках существующих законов защищать свои права, понимать алгоритм действий в той или иной ситуации. А для этого необходимо создавать приемные, где граждане смогут бесплатно получить правовую консультацию. Такой пример демонстрируют многие Местные отделения Партии «Единая Россия». В частности, в Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в городе Краснодаре на протяжении многих лет существуют еженедельные бесплатные юридические консультации, которые пользуются большим спросом среди населения всего края».

Житель города Новороссийска Леонид Залетилов обратился к депутату Владимиру Синяговскому по вопросу электроснабжения СНТ «Дюрсо», так как имеющиеся электролинии относятся к старой и бесхозной подстанции. Незамедлительно были даны поручения разработать алгоритм действий по возможному решению вопроса, а также заявлению направлено депутатское обращение в Минтрансэнерго.

Также в ходе приема были подняты не менее важные и интересные вопросы, такие как налогообложение индивидуальных предпринимателей, а также сложности при оформлении документов в управлении федеральной миграционной службы в городе Новороссийске из-за больших очередей. С каждым обратившимся Владимир Синяговский провел подробную беседу и выработал алгоритм дальнейших действий, а также оказал возможное содействие в решении сложившихся проблем.