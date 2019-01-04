Следственный комитет России отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска

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Следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва.

Как уже сообщалось, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, находясь непосредственно на месте происшествия в городе Магнитогорске, заслушал доклад следственной группы, а также провел совещание с членами оперативного штаба по ЧС.

В рамках одного из совещаний глава ведомства совместно с оперативным штабом по ЧС, возглавляемым губернатором Челябинской области, выслушал имеющиеся данные, связанные с произошедшей трагедией. В дальнейшем Председатель СК России провел отдельное совещание со следственной группой и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ России, на котором поручил оказать оперативное сопровождение следователям по отработке всех возможных версий произошедшего.

Кроме того, отдельно Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой, на котором был определен ее окончательный состав. Распоряжением Председателя СК России сформирована и работает на месте происшествия усиленная следственная группа из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России.

Александр Бастрыкин заслушал результаты первоначальных следственных действий и дал ряд конкретных поручений, скорректировав план дальнейшего расследования уголовного дела.

Источник: СК РФ