Народный избранник встретился с Советом молодых депутатов и молодежными лидерами муниципалитета

/Официальные новости/

В рамках региональной недели депутат Госдумы Владимир Синяговский встретился с Советом молодых депутатов и молодежными лидерами Туапсинского района.

Парламентария сопровождал глава района Анатолий Русин.

В разговоре с молодыми депутатами районного Совета принял участие также депутат ЗСК Александр Джеус.

Владимир Синяговский рассказал о своей работе в Государственной Думе, об алгоритме принятия законов, о том, как продвигаются различные начинания, какие сейчас обсуждаются идеи и какие реализуются проекты партии «Единая Россия». Отдельно он остановился на проекте «Мир без границ» - центре развития детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, открытом при его поддержке в Новороссийске, и ответил на вопросы туапсинцев.

Завершая встречу, Владимир Синяговский обратился к своим молодым коллегам: «Очень важно, как можно, чаще встречаться со своими избирателями, вы – проводники общественного мнения, и от вас зависит, сумеете ли вы отстоять интересы простых людей, и отразятся ли они в законотворческих инициативах».