Владимир Путин: Государство поддержит и застройщиков, и граждан, нуждающихся в жилье

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В ходе своего 15-го Послания Федеральному Собранию Президент России заявил о новых мерах поддержки девелоперов и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об освобождении девелоперов «социалки» от НДС и налога на прибыль

Застройщиков, занимающихся строительством социальных объектов, которые затем передаются государству или муниципалитетам, необходимо освободить от налога на прибыль и НДС, предложил Владимир Путин.

«Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены ещё и заплатить с них налог на прибыль и НДС, — напомнил Президент, добавив: — Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имею в виду в том числе и наши новации в строительной сфере, и тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки», — отметил он.

Об обновлении нормативной базы и предоставлении большей свободы бизнесу

По словам Президента, с 1 января 2021 года будет прекращено действие всех существующих нормативов, актов в сфере контроля и надзора, с этой же даты отменят все ведомственные и региональные приказы, письма и инструкции. Данная кардинальная реформа в полной мере касается и строительной отрасли.

Президент подчеркнул, что за оставшиеся два года необходимо будет проделать большую работу и обновить нормативную базу, оставив только те документы, которые отвечают требованиям времени, а остальные — сдать в архив.

Глава государства также заявил о необходимости избавить бизнес от излишнего административного и уголовного преследования.

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — предостерег Владимир Путин, потребовав от правоохранительных органов пересмотреть критерии уголовного преследования бизнеса, включая определение «группа лиц по предварительному сговору».

Кроме того, по убеждению Президента, при расследовании экономических дел надо устранить поводы для автоматического продления арестов.

О снижении средней ставки ИЖК до 8% и ниже

Говоря о мерах поддержки граждан, как ключевого фактора всей строительной отрасли, Президент РФ заявил о необходимости, усилиями Правительства и ЦБ, последовательно двигаться в сторону снижения средних ставок ИЖК сначала до 9%, а затем — до 8% и ниже.

«Правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это указано в майском указе», — обращаясь к представителям федеральной исполнительной власти и Банка России, подчеркнул Владимир Путин.

Он также порекомендовал обеспечить гарантированную отсрочку по платежам банку для тех ипотечных заемщиков, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Речь идет о так называемых ипотечных каникулах, закон о которых, как ожидается, будет внесен в Госдуму еще до конца нынешнего месяца.

О расширении льготной ипотеки для семей с детьми

Президент напомнил, что сегодня льготная ставка в 6% годовых (сверх этого субсидируется государством) действует для семей, в которых родился второй или последующий ребенок.

Но период субсидирования длится только первые три или пять лет срока кредитования, далее семейным заемщикам приходится платить полную ставку. В результате, по словам Владимира Путина льготой воспользовалось всего 4,5 тыс. российских семей.

«Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита», — заявил президент, добавив, что такая мера потребует следующих затрат из средств федерального бюджета:

• в 2019 году — не менее 7,6 млрд руб.;

• в 2020-м — 21,7 млрд руб.;

• в 2021 году — 30,6 млрд руб.

«Безусловно, надо эти деньги найти, — подчеркнул глава государства. — Мы знаем, где их взять, они у нас есть, мы можем их использовать в таких важнейших для нас направлениях», — заключил он.

Кроме этой меры Президент предложил семьям, где родился третий и последующий ребенок, единовременно компенсировать за счет госбюджета 450 тыс. руб. по ипотеке.

Об освобождении многодетных семей от налога на землю

Другим стимулом для активизации спроса на жилье, уже в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), по мнению Президента, может стать освобождение многодетных семей от налогов на земельные участки небольшой площади.

«Предлагаю освободить от налога полностью шесть соток, и таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки», — конкретизировал свою мысль Президент.

В целом же Правительству России и ЦБ следует разработать полноценную программу поддержки ИЖС, заявил глава государства, подчеркнув, что в ней должны быть сосредоточены доступные финансовые инструменты для поддержки ИЖС, «поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой».

О других налоговых льготах для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Президент России также предложил увеличить федеральную льготу по налогам на недвижимость для многодетных семей.

«Предлагаю увеличить федеральную льготу на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка», — отметил Путин.

Сказал он и о необходимости сдерживания роста налоговой нагрузки в связи с переходом оценки налогооблагаемой базы с учетом кадастровой (приближенной к рыночной) стоимости земли.

По его словам, сумма налога на землю не должна расти больше чем на 10% в год.

«Понятно, что может меняться кадастровая или рыночная стоимость объекта, но в любом случае сумма налога не должна скакать, — заметил Президент. — Мы уже ограничили 10% годовой рост налогового платежа для жилой недвижимости. Предлагаю установить такой же предел и для земельных участков», — резюмировал глава государства.

Источник: https://erzrf.ru/news/vladimir-putin-gosudarstvo-podderzhit-i-zastroyshchikov-i-grazhdan-nuzhdayushchikhsya-v-zhilye