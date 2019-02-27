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Владимир Синяговский: Формируется молодая энергичная команда, будем помогать...

27 февраля в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Синяговский провел встречу с главой муниципального образования город-курорт Геленджик Алексеем Богодистовым.

В рабочей обстановке обсуждались вопросы формирования городского бюджета на 2019 год, основные направления развития городской инфраструктуры. Депутат предложил помощь по включению муниципального образования в федеральные программы и партийные проекты. 

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Категория: Новости / Официальные новости

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