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Новороссийск будет без воды больше суток

В связи с проведением аварийных работ  ГУПКК «Кубаньводкомплекс» РЭУ ТГВ на магистральном водоводе №3 от НС-4 г. Новороссийск до пос. Верхнебаканского по присоединениям пос. Верхнебаканский, пос. Гайдук- будет прекращена подача воды на 24 часа с 6 часов 26 марта до 6 часов утра 27 марта.

Выход на плановый режим подачи воды в течении 6 часов после окончания работ.

МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодного водоснабжения в пос. Гайдук и пос. Верхнебаканский на период проведения плановых работ РЭУ ТГВ в следующем режиме: вечером 26.03.2019 с 18.00 до 20.00, 27.03.2019 утром с 06.00 до 08.00, вечером с 18.00 до 20.00, 28.03.2019 утром с 06.00 до 08.00, вечерняя подача холодного водоснабжения в пос. Гайдук, пос. Верхнебаканский будет осуществляться в штатном режиме.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам с использованием спецтехники МУП «Водоканал» по тел. 30-98-60, 30-98-61.

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Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Официальные новости

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