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Вопросы трудовой занятости и медицинского обеспечения осужденных рассмотрели на заседании общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю

В заседании приняли участие члены Общественного совета при УФСИН -  представители общественных и государственных структур, предприниматели, журналисты, священнослужители, ветераны  УИС.

 

В начале мероприятия начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил благодарственные письма наиболее отличившимся членам Общественного совета,  особо отметив при этом, что  региональная общественность оказывает существенную поддержку уголовно-исполнительной системе в выполнении возложенных на нее  государственных задач.

По предложению руководителя УФСИН на состоявшемся заседании были подробно рассмотрены две актуальные темы – организация  трудовой адаптации осужденных и  вопросы медицинского обеспечения в учреждениях УИС края.

Социальная адаптация и ресоциализация осужденных, возмещение ими ущерба от преступлений и затрат на содержание в исправительном учреждении напрямую связаны с уровнем развития производственной деятельности. Обладая значительным промышленным потенциалом – инженерными коммуникациями, свободными производственными площадями, оборудованием и квалифицированной рабочей силой,  предприятия пенитенциарных учреждений  Краснодарского края, тем не менее,   находятся в постоянном поиске рынка сбыта для своей продукции и инвестиций в собственное развитие.  В связи с этим, ведется целенаправленная работа с региональными и муниципальными властями, которые помогают учреждениям УИС с получением заказов. На краевом законодательном уровне установлен ряд преференций предпринимателям, работающим в кооперации с исправительными учреждениями.  

Для привлечения новых деловых партнеров предложил шире  использовать возможности общественного совета при УФСИН его председатель Виталий Мещеряков. Эту идею  обсудили и поддержали все  присутствовавшие  на заседании общественники.

Далее состоялось совместное обсуждение вопросов медицинского обеспечения осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах УФСИН. Эта задача решаются врачами медико-санитарной части №23 ФСИН России, работающими в плотном взаимодействии с муниципальными медицинскими учреждениями. Особое внимание ведомственная медицина обращает на профилактику и лечение социально значимых заболеваний. Постоянно держит на контроле вопросы оказания медицинской  помощи осужденным и Общественный совет при  УФСИН. Его представители при выездах  в исправительные учреждения  регулярно  посещают медицинские части и  дают конкретные рекомендации по улучшению их работы.

В прошлом году со стороны членов общественного совета   оказано содействие в организации выезда передвижной диагностической онкологической лаборатории в женскую исправительную колонию №3. В этом году достигнута договоренность о  направлении данной лаборатории в  самый большой в крае следственный изолятор  №1. 

На заседании присутствовал председатель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак, который выразил готовность совместно со своими коллегами оказать поддержку администрации ИК №3 в подготовке к намеченному на  май текущего года Всероссийскому совещанию руководителей домов ребенка при женских исправительных колониях.

Успехами в  реализации благотворительных программ по ресоциализации осужденных-женщин из ИК-3 и находящихся вместе с ними детей, поделилась председатель  общественной организации «Здоровое поколение» Наталья Стрельцова.

Подводя итоги проведенного заседания, начальник УФСИН еще раз поблагодарил представителей Общественного совета  за оказываемую поддержку  и плодотворное сотрудничество при  решении задач, стоящих перед  уголовно-исполнительной системой Краснодарского края.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Официальные новости

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